Говорили про посилення оборонних спроможностей України, - в ОП провели зустріч із представниками офісу британського прем’єра

В Офісі Президента відбулася онлайн-зустріч із представниками офісу прем’єр-міністра Великої Британії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Президента.

"За дорученням Глави держави й керівника Офісу Президента України та з метою координації виконання домовленостей, досягнутих Володимиром Зеленським за результатами переговорів із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у межах візиту до Сполученого Королівства та участі в саміті "Групи семи", заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква, Роман Машовець та Андрій Сибіга провели зустріч у форматі відеоконференції з делегацією Великої Британії на чолі з радником Прем’єр-міністра цієї країни з питань національної безпеки Тімоті Барроу та начальником штабу оборони й головним військовим радником Прем’єр-міністра Ентоні Радакіним", - йдеться у повідомленні.

З українського боку у зустрічі також взяли участь: перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, заступники міністра оборони Олександр Поліщук і Денис Шарапов, перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Можний та інші.

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Головною темою розмови стало посилення оборонних спроможностей України й надання нашій державі дієвих гарантій безпеки на шляху до членства в НАТО. Відповідні рішення мають бути ухвалені на Вільнюському саміті НАТО в липні поточного року.

Ігор Жовква подякував за потужну підтримку України з боку Великої Британії, зокрема в питаннях військової допомоги, лідерство в постачанні передових видів озброєння для зміцнення обороноспроможності, а також провідну роль у створенні авіаційної коаліції.

"Авіаційна коаліція, спрямована на реалізацію авіаційної компоненти української концепції "Небесний щит України", має запрацювати найближчим часом: від підготовки українських пілотів уже зараз до одержання Україною бойових літаків західного зразка у найстисліші строки", – сказав він.

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Заступник керівника Офісу Президента відзначив ефективний діалог на найвищому рівні, який вдалося налагодити між Україною та Великою Британією з цих питань.

Зі свого боку Роман Машовець детально поінформував про поточну ситуацію на фронті, ракетні атаки Росії на цивільну інфраструктуру, що тривають, а також актуальні потреби України в конкретних видах і обсягах озброєння, яке має бути поставлене якнайшвидше. Британській стороні було ґрунтовно окреслено умови, які дадуть змогу прискорити деокупацію українських територій і захистити громадян України від російського терору.

Окремо співрозмовники обговорили імплементацію української формули миру й необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня. Сторони домовилися, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак найближчим часом обговорить зі своїми колегами з інших країн формат, конкретну дату й місце проведення Глобального саміту миру.

Було відзначено важливість міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Лондоні в червні. Учасники зустрічі погодилися, що Конференція має сприяти залученню інвестицій та збільшенню фінансової підтримки України.

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