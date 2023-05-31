Росіяни протягом 30 травня 9 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 55 вибухів, - ОВА

Протягом дня російські війська 9 разів обстріляли громади Сумської області, внаслідок чого пошкоджено 6 будинків та лінію електропередач, зафіксовано загоряння 6 гаражів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє обласна військова адміністрація.

У повідомленні зазначається: "Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів. Зафіксовано 55 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська громади.

Середино-Будська громада: з 07.50 ранку ворогом здійснено артилерійський обстріл (15 вибухів). Унаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватних житлових будинки та лінію електропередач.

Великописарівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

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Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (12 вибухів).

Новослобідська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів). Унаслідок чого виникла пожежа 6 господарчих споруд (гаражів), пошкоджено один п’ятиповерховий будинок та два двоповерхових будинки.

Краснопільська громада: росіяни били з артилерії (САУ) – 6 вибухів.

Шалигинська громада здійснено гранатометний обстріл (АГС) – 10 вибухів".

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