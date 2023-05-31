Протягом 30 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів зосередження окупантів, 4 артпідрозділи, 3 пункти управління, 3 склади, 1 ЗРК, 1 станцію РЕБ, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 30 травня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби".