Протягом 30 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів зосередження окупантів, 4 артпідрозділи, 3 пункти управління, 3 склади, 1 ЗРК, 1 станцію РЕБ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 30 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артилерія та авіація Сил оборони протягом 28 травня уразили 16 районів зосередження ворога, 3 ЗРК, 3 пункти управління та склад боєприпасів, - Генштаб