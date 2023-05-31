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Путін намагається применшити значення атаки дронів на Москву, - ISW

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москва
Американські аналітики переконані, що президент Росії Володимир Путін спробував применшити значення атаки безпілотників на Москву, щоб не визнавати свої обмежені можливості "відплатити" Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Коментуючи атаку БПЛА на столицю РФ, Путін заявив, що російські війська завдали удару по штабу української військової розвідки "два-три дні тому", та сказав, що ЗС РФ продовжують відповідати на "війну України проти Донбасу", завдаючи ударів по українській військовій інфраструктурі.

Президент РФ натякнув, що удари безпілотників по Москві були відповіддю Києва на російські удари. При цьому російське Міноборони повідомило 30 травня, що війська РФ здійснили "ряд ударів із застосуванням далекобійного високоточного озброєння повітряного базування по головних центрах ухвалення рішень" в Україні.

"Міноборони Росії не заявляло, що завдавало ударів по штабу української військової розвідки, немає жодних підтверджень заяви Путіна.

Російський президент також заявив, що Україна намагається спровокувати відповідь і змусити Росію "віддзеркалити" свої дії.

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Наголос Путіна на минулих і поточних ракетних ударах, ймовірно, є спробою дати зрозуміти, що РФ вже активно відповідає і їй не потрібно відповідати на подальші українські провокації", - йдеться в повідомленні.

В ISW також звернули увагу на слова Путіна про те, що, хоча московські системи протиповітряної оборони "працюють нормально", Росії все ще потрібно "працювати" над удосконаленням цих систем.

В інституті вважають, що відповідною заявою Путін спробував випередити закиди з боку російських ультранаціоналістів, які раніше вже критикували неефективність ППО в Москві та в регіонах на кордоні з Україною.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Тут цікавіша картина вимальовується: якщо Путін старається применшить результати удару по Москві - значить Кремль "пішов урознос" Адже йому варто цей факт "розбурхать до небес" - він працює на підняття "градусу ненависті" до "бандерафцев" в сердовищі столичних жителів А тут - протилежна реакція" Значить - якась з башт Кремля починає діять самостійно І це Путіна лякає - бо він розуміє що не керує ситуацією
  • arye z.
    Головний результат вчорашньої масової атаки дронів по Москві це не кількість постраждалих людей і будинків, а те, що така атака в принципі можлива.
    У 87-му, нагадаю, за те, що маленький літачок з Матіасом Рустом сів на Червоній площі, негайно злетіла верхівка міноборони з міністром на чолі. А тут, у зв'язку із вчорашніми подіями, ім'я Шойги навіть не згадується. Так, кажуть про якесь абстрактне ППО. Ну, кажіть, кажіть...
  • Саша Пончик
    Обісрав весь бункер бо в валізи вже не влазить.
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