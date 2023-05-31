Окупанти в Ялті відбирають нерухомість у громадян України, - Генштаб
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У місті Ялта російська окупаційна "влада" відбирає нерухоме майно в українських громадян, які не отримали громадянство РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 31 травня щодо російського вторгнення.
"У тимчасово окупованій Ялті АР Крим російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не отримали російське громадянство. До таких осель заселяються військовослужбовці російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.