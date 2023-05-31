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Окупанти в Ялті відбирають нерухомість у громадян України, - Генштаб

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ялта
У місті Ялта російська окупаційна "влада" відбирає нерухоме майно в українських громадян, які не отримали громадянство РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 31 травня щодо російського вторгнення.

"У тимчасово окупованій Ялті АР Крим російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не отримали російське громадянство. До таких осель заселяються військовослужбовці російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти хочуть "націоналізувати" квартиру Зеленського в Ялті, - ЗМІ

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Oresta Bartka
    Це було масове явище в Галичині. Власників на Сибір, а хату завезеним.
  • Яр Холодний
    Ідіоти! Підвищують "градус протистояння" та налаштовують проти себе жителівКриму Та ще й перед початком контрнаступу ЗСУ Інформація ж розповсюджується І людям відомо, що після повернення української влади, ВСІ правочини, здійснені в період окупації, будуть визнані нечинними І всіх цих "окупантовласників"(якщо не встигнуть утекти) повикидають на вулицю А з яким задоволенням ображені окупантами люди будуть "зливать" колаборантів СБУ!!! Вони за СБУшників половину роботи виконають!!! Тим тільки залишиться усе зафіксувать у процесуальних документах та направить справи до суду
  • Елена Мазуренко 922015eb
    У яких громадян? У депутатів ВРУ і керманичів влади ?
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