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Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі, - сенатор Грем

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грем,ліндсі
Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем після зустрічі з британським радником з національної безпеки Тімом Берроу подякував за надання Україні ракет повітряного базування та заявив, що британці бажають перемоги для України.

Про це Грем написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У нас спільна думка, що Україна перевершила всі очікування, а російські війська знекровлені та ослаблені в Україні.

Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати постійну відданість, щоб максимізувати ефект.

Я сказав містеру Барроу, що британська ракета повітряного запуску Storm Shadow була неймовірно ефективною. Британці бажають перемоги для України. Ми маємо спільну думку, що додаткові ракети великої дальності – ATACMS – посилять успіх України на полі бою", – написав Грем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Що швидше Україні буде надано ATACMS і касетні боєприпаси, то більше життів буде врятовано, - сенатор США Грем

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Влад Казарецький 1e9f0fb9
    Верховний головнокомандувач" Зеленський замість наступу на ворога, оголосив наступ на ще вціліле на четвертий рік його правління, населення України, анонсувавши підвищення ціни для населення на електроенергію до 2,64 гр. за кВТ. Остаточна перемога планується в межах до 5,22-6.0 гр.
  • Марта Шепель fda0629b
    А ми як очікуємо того наступу! Сьогодні останній день травня, між іншим. Наші війська, згідно з обіцянками вже мали бути в Криму. А наступу досі нема...
  • U A 03b737e8
    Сенатор Ліндсі Грем схоже буде "другим" Джоном Макейном для України
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