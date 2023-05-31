Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі, - сенатор Грем
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Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем після зустрічі з британським радником з національної безпеки Тімом Берроу подякував за надання Україні ракет повітряного базування та заявив, що британці бажають перемоги для України.
Про це Грем написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"У нас спільна думка, що Україна перевершила всі очікування, а російські війська знекровлені та ослаблені в Україні.
Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати постійну відданість, щоб максимізувати ефект.
Я сказав містеру Барроу, що британська ракета повітряного запуску Storm Shadow була неймовірно ефективною. Британці бажають перемоги для України. Ми маємо спільну думку, що додаткові ракети великої дальності – ATACMS – посилять успіх України на полі бою", – написав Грем.