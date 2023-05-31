Росіяни намагаються мілітаризувати молодь на Донеччині, - Центр національного спротиву
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На тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти посилюють інформаційно-пропагандистський вплив з метою мілітаризації молоді.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Противник має намір відкрити на тимчасово окупованих територіях регіональні відділення загальноросійської громадсько-державної організації "Добровольное общество содействия армии, авиациии и флоту РФ". Таким чином, місцева окупаційна адміністрація шукає нові шляхи нав’язування кремлівської ідеології молоді та спонукання їх до отримання російських паспортів", - йдеться в повідомленні.