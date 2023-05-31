Бюджетників у Станиці Луганській попередили про невиплату зарплати тим, хто не переоформився у російському банку, - Генштаб

Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство населенню у різний спосіб, зокрема погрожують невиплатою зарплати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 31 травня щодо російського вторгнення.

"Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство населенню у різний спосіб. Зокрема, у Станиці Луганській, працівників однієї із бюджетних установ попередили, що у червні місяці заробітну платню зможуть отримати лише ті, хто переоформився у російському банку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни припинили виплачувати зарплату працівникам "адміністрацій" окупованої частини Запорізької області, - Центр нацспротиву