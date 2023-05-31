Безпека ЗАЕС має передбачати її повну демілітаризацію та деокупацію, - Кислиця в ООН

Принципи гарантування ядерної безпеки на Запорізькій АЕС мають передбачати повну демілітаризацію та деокупацію станції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації на ЗАЕС.

Він нагадав, що Росія продовжує активно використовувати атомну станцію у воєнних цілях, розмістивши там близько 500 військовослужбовців і 50 одиниць важкого озброєння. Військова техніка, боєприпаси та вибухові речовини, за словами постпреда, розташовані в турбінних залах енергоблоків 1, 2 та 4.

Коментуючи п’ять принципів ядерної безпеки ЗАЕС, які сформулював гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі у своєму виступі, Кислиця зазначив: "Ми беремо до відома принципи генерального директора, спрямовані на сприяння забезпеченню ядерної безпеки на ЗАЕС... Однак ці принципи мають бути доповнені вимогою щодо повної демілітаризації та деокупації станції".

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За словами Кислиці, вони мають охоплювати такі елементи: по-перше, виведення військ і всього іншого російського персоналу, незаконно присутнього на станції; по-друге, гарантії безперебійного електропостачання ЗАЕС із території, підконтрольної уряду України; по-третє, гуманітарний коридор для забезпечення ротації управлінського, експлуатаційного та ремонтного персоналу ЗАЕС з метою підтримки станції в безпечному стані.

Україна вважає за необхідне включити ці елементи в нову резолюцію Ради керівників МАГАТЕ, "якщо такий документ буде запропоновано для ухвалення на її наступній сесії", додав він.

Постпред також нагадав, що радіаційна та ядерна безпека є першим пунктом Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

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