Минулої доби окупанти обстріляли з артилерії Очаків та громаду, - ОВА

Минулої доби, 30 травня, росіяни обстріляли акваторію Очаківської громади та м.Очаків.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 30 травня, о 10:00 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.



Також вчора, о 18:00 ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Повідомляється також, що в Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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