5 осіб за добу поранено на Херсонщині, військові РФ випустили по області 219 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА, - ОВА

Минулої доби росіяни здійснили 49 обстрілів Херсонщини, Херсон обстріляли двічі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 49 обстрілів, випустивши 219 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (5 снарядів).



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.



Через російську агресію 5 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.



Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 68 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти випустили понад 300 снарядів по території Херсонщини, одна людина загинула, - ОВА