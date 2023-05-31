5 осіб за добу поранено на Херсонщині, військові РФ випустили по області 219 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА, - ОВА
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Минулої доби росіяни здійснили 49 обстрілів Херсонщини, Херсон обстріляли двічі.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив – 49 обстрілів, випустивши 219 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (5 снарядів).
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію 5 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 68 осіб.