Наєва в Росії оголосили в розшук слідом за Залужним і Сирським

МВС РФ оголосило в розшук командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Відповідна інформація з’явилася в базі розшукуваних осіб МЗС РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Інформацію про це підтвердило командування Об'єднаних сил ЗСУ.

"В той час поки російська пропаганда витрачає шалені гроші на дитячі погрози та залякування, ми переконані, що "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав"! Слава Україні! Разом переможемо!" - заявили у командуванні.

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Нагадаємо, раніше в Росії оголосили в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. У Міноборони заявили, що це - російський прийом в інформаційній війні.