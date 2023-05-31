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Наєва в Росії оголосили в розшук слідом за Залужним і Сирським

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наєв
МВС РФ оголосило в розшук командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Відповідна інформація з’явилася в базі розшукуваних осіб МЗС РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Інформацію про це підтвердило командування Об'єднаних сил ЗСУ.

"В той час поки російська пропаганда витрачає шалені гроші на дитячі погрози та залякування, ми переконані, що "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав"! Слава Україні! Разом переможемо!" - заявили у командуванні.

Читайте: Це прийом інформаційної війни, - Міноборони про оголошення в розшук в РФ Залужного та Сирського

Нагадаємо, раніше в Росії оголосили в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. У Міноборони заявили, що це - російський прийом в інформаційній війні.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Так они не прячутся.
    Приходите, кацапчики, арестовывайте!
    Чё, очко жим-жим?
  • АнтиРашист b2bb0c81
    Рашисти стверджують, що вбили Залужного, водночас оголосили його у розшук. Написали у графі "національність" - українець, водночас вперто стверджують, що ніяких українців не існує.

    Шизофренія російського фашизму як вона є.
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Дивно, що в розшук не подали тих на кого міжнародний суд ордер на арешт видав. Це навіть не дитячі забави, а справжня параноя рашистів
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