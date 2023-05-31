Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 207 910 осіб (+470 за добу), 3802 танки, 3460 артсистем, 7472 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 31 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 207 910 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано,
- танків - 3802 (+0) од;
- бойових броньованих машин - 7472 (+3) од,
- артилерійських систем - 3460 (+15) од,
- РСЗВ - 575 (+0) од,
- засоби ППО - 333 (+1) од,
- літаків - 313 (+0) од,
- гелікоптерів - 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3124 (+32),
- крилаті ракети - 1107 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6230 (+11) од,
- спеціальна техніка - 454 (+0).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.