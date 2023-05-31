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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 207 910 осіб (+470 за добу), 3802 танки, 3460 артсистем, 7472 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 31 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 207 910 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків - 3802 (+0) од;
  • бойових броньованих машин - 7472 (+3) од,
  • артилерійських систем - 3460 (+15) од,
  • РСЗВ - 575 (+0) од,
  • засоби ППО - 333 (+1) од,
  • літаків - 313 (+0) од,
  • гелікоптерів - 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3124 (+32),
  • крилаті ракети - 1107 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6230 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 454 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 207 910 осіб (+470 за добу), 3802 танки, 3460 артсистем, 7472 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    • обосралось мацквичей/гастей сталицы - 10 892 655 (+10 892 655)
  • Urs
    в кацапской артиллерии стало опасно, а перевестись в танкисты сложно - танков стало мало и конурс вырос до десяти туловищ на одно место в танке.
  • Вольный Каменьщик b40afab5
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