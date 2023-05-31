Угода щодо держборгу в США не вплине на можливість допомагати Україні, - Білий дім
Про це заявила директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Не думаю", - сказала Янг, коли її запитали, чи не очікує вона, що угода якось вплине на здатність адміністрації отримати більше фінансування для України.
Видання Bloomberg зазначає, що ця заява буде приємною новиною для президента Володимира Зеленського та союзників США в Європі на тлі побоювань, що боргова боротьба в США може уповільнити чи зупинити потік зброї, боєприпасів та високотехнологічної допомоги для українських сил. Компромісний захід, який зараз проходить через Конгрес, збільшить витрати на оборону на 3,3%.
Поки що неясно, чи може Білий дім звернутися до Конгресу за додатковим фінансуванням України, і якщо так, то коли.
Раніше в грудні президент США Джо Байден підписав закон про пакет допомоги Україні на суму 45 млрд доларів. Цих грошей має вистачити до кінця американського фінансового року у вересні.