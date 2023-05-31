Угода щодо держборгу в США не вплине на можливість допомагати Україні, - Білий дім

Двопартійна угода щодо запобігання дефолту не обмежить здатність адміністрації президента США Джо Байдена надавати Україні додаткову допомогу.

Про це заявила директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Не думаю", - сказала Янг, коли її запитали, чи не очікує вона, що угода якось вплине на здатність адміністрації отримати більше фінансування для України.

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Видання Bloomberg зазначає, що ця заява буде приємною новиною для президента Володимира Зеленського та союзників США в Європі на тлі побоювань, що боргова боротьба в США може уповільнити чи зупинити потік зброї, боєприпасів та високотехнологічної допомоги для українських сил. Компромісний захід, який зараз проходить через Конгрес, збільшить витрати на оборону на 3,3%.

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Поки що неясно, чи може Білий дім звернутися до Конгресу за додатковим фінансуванням України, і якщо так, то коли.

Раніше в грудні президент США Джо Байден підписав закон про пакет допомоги Україні на суму 45 млрд доларів. Цих грошей має вистачити до кінця американського фінансового року у вересні.