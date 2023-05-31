В ПАР опозиція хоче юридично змусити владу заарештувати Путіна на саміті БРІКС

Парламентська опозиція Південно-Африканської Республіки заявила, що має намір юридично зобов’язати владу заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо той прилетить до ПАР на саміт лідерів БРІКС у серпні 2023 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Партія повідомила, що направила офіційне звернення до Верховного Суду Гутанга з вимогою зобов'язати владу країни виконати ордер Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна як підозрюваного у причетності до воєнних злочинів, якщо той у будь-якій якості опиниться на території ПАР.

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Партія наголошує, що робить цей крок як "превентивний" для того, щоб не повторилася ситуація з диктатором Судану Омаром аль-Баширом, якому у 2015 році через потурання влади ПАР вдалося уникнути арешту за аналогічним ордером МКС.

Як сказано в заяві, окружний прокурор вже направив до суду позов із вимогою забезпечити точне виконання процедур, передбачених законами та міжнародними зобов'язаннями ПАР у тому випадку, якщо ПАР отримає вимогу МКС на затримання Путіна під час його перебування на території країни.

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Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

У серпні цього року у столиці ПАР відбудеться саміт лідерів групи БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Путіна отримав запрошення на захід, але свою участь підтвердить ближче до дати заходу.

Влада ПАР обіцяє надати учасникам саміту дипломатичний імунітет.