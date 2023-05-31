В ПАР опозиція хоче юридично змусити владу заарештувати Путіна на саміті БРІКС
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Партія повідомила, що направила офіційне звернення до Верховного Суду Гутанга з вимогою зобов'язати владу країни виконати ордер Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна як підозрюваного у причетності до воєнних злочинів, якщо той у будь-якій якості опиниться на території ПАР.
Партія наголошує, що робить цей крок як "превентивний" для того, щоб не повторилася ситуація з диктатором Судану Омаром аль-Баширом, якому у 2015 році через потурання влади ПАР вдалося уникнути арешту за аналогічним ордером МКС.
Як сказано в заяві, окружний прокурор вже направив до суду позов із вимогою забезпечити точне виконання процедур, передбачених законами та міжнародними зобов'язаннями ПАР у тому випадку, якщо ПАР отримає вимогу МКС на затримання Путіна під час його перебування на території країни.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.
У серпні цього року у столиці ПАР відбудеться саміт лідерів групи БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Путіна отримав запрошення на захід, але свою участь підтвердить ближче до дати заходу.
Влада ПАР обіцяє надати учасникам саміту дипломатичний імунітет.