Понад 60% українців у Польщі планують повернутися додому, - опитування

62% українців, які перебувають в Польщі, планують з часом повернутися в Україну. Мотивація - переживання за близьких та брак грошей.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики і перспективи", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Опитування провели Міграційна платформа EWL, Фонд підтримки мігрантів на ринку праці EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету.

60% опитаних становили довоєнні мігранти, 40% - воєнні біженці після 24 лютого 2022 року.

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62% опитаних планують повернутися в Україну в ближчій чи довшій часовій перспективі. Водночас серед воєнних біженців бажання залишитися в Польщі виявили 30%. Також 50% українців у Польщі заявили про намір подавати документи на отримання посвідки на проживання.

Серед стимулів залишитися в Польщі респонденти обрали: "у мене є друзі, знайомі в Польщі", "поляки доброзичливі до громадян України", "Польща є найближчим у культурному плані сусідом", "наші мови схожі", "у Польщі легше знайти роботу".

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Тим часом залишитися в Польщі респондентам заважає: "переживання за близьких в Україні", "брак коштів для проживання", "труднощі в пошуку роботи", "труднощі в доступі до медицини", "економічна ситуація в Польщі" та "слабке знання польської мови" (останнє обрали 10% відсотків довоєнних мігрантів та 25% воєнних біженців).

Опитування проводилося серед довоєнних мігрантів та воєнних біженців у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Познані, Любліні, Жешуві, Бидґощі, Ґожуві, Олмжі, Тарнові, Тчеві, Ополе, Устроні, Шидловці та Вадовіце 4-13 березня 2023 року методом безпосередніх інтерв’ю F2F українською мовою. У ході дослідження було опитано 500 осіб.

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