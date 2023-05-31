У Львові вчора вшанували пам’ять полковника та командира Окремого загону спецпризначення "Омега" НГУ Владислава Аллерова

У Львові вчора вшанували пам’ять українського захисника, командира Окремого загону спеціального призначення "Омега" НГУ полковника Владислава Аллерова, який загинув рік тому у бою проти російських загарбників.

Про це у Facebook повідомив Центр спеціального призначення НГУ "Омега", передає Цензор.НЕТ.

"Минув рік з дня загибелі командира Окремого загону спеціального призначення "Омега" НГУ полковника Владислава Аллерова. У Львові пам’ять полеглого новітнього героя вшанували рідні, побратими та друзі. У Гарнізонному Храмі святих апостолів Петра і Павла відбулась молебень за загиблим", - йдеться в повідомленні.

Полковник Аллеров загинув у бою проти рашистів на Харківщині.

Його група вступила у вогневий контакт з противником та знищила ворога. Бойові групи стримували прорив окупаційних військ. Бої велись під час сильних артилерійських обстрілів. Полковник Аллеров побачив, що один із побратимів отримав осколкове поранення нижніх кінцівок та кинувся йому на допомогу, наклавши турнікети, пораненого товариша передав групі евакуації та продовжив бій. Під вогнем окупантів Владислав забезпечив відхід групи. Саме тоді він дістав поранення несумісні з життям.

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