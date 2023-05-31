Новини

Вночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини, зафіксовано 36 вибухів, - ОВА

5780
область,сумська
Російські окупанти вночі та вранці 31 травня обстріляли Білопільську, Есманську, Новослобідську та Середино-Будську громади Сумської області.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі та зранку ворогом здійснено 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Есманська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

  • Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів – 20 вибухів.
  • Есманська громада: був мінометний обстріл – 6 вибухів.
  • Білопільська громада: був мінометний обстріл – 7 вибухів.
  • Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл – 3 вибухи", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними – без людських втрат та руйнувань інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом 30 травня 9 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 55 вибухів, - ОВА

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 
ТОП-новини
всі новини