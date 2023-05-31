Вночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини, зафіксовано 36 вибухів, - ОВА
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Російські окупанти вночі та вранці 31 травня обстріляли Білопільську, Есманську, Новослобідську та Середино-Будську громади Сумської області.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі та зранку ворогом здійснено 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Есманська, Новослобідська, Середино-Будська громади.
- Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів – 20 вибухів.
- Есманська громада: був мінометний обстріл – 6 вибухів.
- Білопільська громада: був мінометний обстріл – 7 вибухів.
- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл – 3 вибухи", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними – без людських втрат та руйнувань інфраструктури.