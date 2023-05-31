Росія все більше втрачає ініціативу у війні, - британська розвідка

З початку травня 2023 року армія РФ все більше втрачає ініціативу у веденні бойових дій і змушена реагувати на дії захисників України, а не рухатися до власних воєнних цілей.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на британське міноборони.

"З початку травня 2023 року Росія все більше поступається ініціативою в конфлікті і реагує на дії України, а не активно просувається до власних військових цілей", - йдеться у зведенні.

В британській розвідці зазначили, що в травні Росія здійснила 20 нічних односторонніх атак дронами та крилатими ракетами в глибині території України. Проте РФ не мала значних успіхів у досягненні своїх ймовірних цілей: нейтралізації вдосконаленої української протиповітряної оборони та знищення українських сил протиповітряної оборони.

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На місцях РФ передислокувала свої війська для реагування на партизанські атаки на заході Росії.

"В оперативному плані російське командування, ймовірно, намагається створити резервні сили і розташувати їх там, де, на їхню думку, відбудеться українська контратака. Однак це, ймовірно, було підірвано тим, що незадіяні сили натомість були направлені на заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута", - йдеться у повідомленні.

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