Комбат 3-ї ОШБр Кухарчук про відпочинок та елітне авто "слуги народу" Торохтія: Кончені ви істоти, ми стоїмо тут не для того, щоб ви жирували

Командир 2-го штурмового батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук прокоментував інформацію ЗМІ щодо відпочинку "слуги народу" Богдана Торохтія за кордоном під час війни.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Журналісти розкрили деталі розкішного життя "Слуги" Торохтія і його жінки, ексрадниці Капліна та Омеляна. Банкет під час чуми – це усталений вираз, і він влучно описує поведінку цього ху#соса, який з липня 2022 року встиг змінити 3 авто, підійнявши вартість свого транспорту до 185 тис. доларів (свій Range Rover Sport вони тоді продали за $76 тис.). У часи, коли економіка країни зупинилася і їб#шить на перемогу, звідки в цього обісцяного пєтуха зростання доходів? Свої варіанти можете написати у коментарях.



Також Торохтій у серпні 2022 року катався на курорт у Болгарію. Журналістам він наторохтів, буцімто не пам’ятає чи виїжджав туди, навіщо це робив і де бував", - йдеться в повідомленні.

За словами Кухарчука, це лише вершина айсберга як щодо конкретно цього персонажа, так і стосовно політиків загалом

"Але щоразу після таких відкриттів від гніву щелепи зводить. Слухайте сюди, кончені ви істоти. Ми тут стоїмо не для того, щоб ви на крові наших побратимів жирували та вели державу в прірву. Не для того, щоб ви готувалися до виборів у часи найтяжчих боїв на лінії фронту. Нам не посците в очі своїми недоїдками під брендом "волонтерська допомога від ХХХ".



Запам’ятайте: ми нічого не забуваємо і запитаємо у вас тоді, коли настане час. Обіцяю, що пожалкуєте за кожен раз, коли зневажили українських військових", - підсумував він.

Раніше ЗМІ повідомили, що нардеп "Слуги народу" Богдан Торохтій відпочивав на морі за кордоном під час воєнного стану та використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS.

Також читайте: На захоплення територій під Бахмутом, з яких втекла 72 бригада РФ, Пригожин поклав тисячі "вагнерівців", - командир 2 батальйону 3 ОШБр Кухарчук