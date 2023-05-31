Обмеження на імпорт українського зерна треба продовжити щонайменше до жовтня, - єврокомісар з питань с/г Войцеховський

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський наполягатиме на продовженні обмежень імпорту зерна з України щонайменше до жовтня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Guardian.

Войцеховський сказав, що Єврокомісія ще не погодила продовження обмежень. Але він сподівається, що йому "вдалося переконати інші держави-члени в тому, що це єдине справедливе рішення".

Він розповів, що обмеження на імпорт зерна з України до ЄС, можливо, доведеться продовжити щонайменше до кінця жовтня, попри "шалений спротив" з боку Києва.

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Обмеження були запроваджені після скарг деяких країн ЄС на те, що надлишок українського зерна знижує ціни на місцеву агропродукцію та впливає прибутки фермерів.

ЄС уклав угоду з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Болгарією та Румунією та дозволив їм заблокувати імпорт зерна з України.

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Україна змушена експортувати зерно суходолом, оскільки традиційний канал постачання зерна через Чорне море, суттєво обмежено через повномасштабне вторгнення РФ.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що подібні експортні обмеження є "абсолютно неприйнятними".