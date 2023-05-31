У ВООЗ повідомили про 1000 атак на систему охорони здоров’я України за час повномасштабної війни

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) верифікувала 1000-ну атаку на систему охорони здоров’я в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в лютому 2022 року. Це найбільша кількість атак, яку ВООЗ коли-небудь реєструвала в будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації.

Про це повідомили в українському представництві ВООЗ, передає Цензор.НЕТ.

Ці дані ще раз підкреслюють складні та небезпечні обставини, в яких працює система охорони здоров’я країни. Атаки перешкоджають доступу до медичної допомоги для десятків тисяч людей, збільшуючи ризики захворювання та смерті.

Як зазначається, за останні 15 місяців повномасштабної війни, 1004 атаки, які підтвердила ВООЗ, забрали щонайменше 101 життя, включно з медичними працівниками та пацієнтами, поранень зазнали значно більше людей. Атак зазнали також постачальники медичних послуг, системи постачання, обладнання та транспорт, включно з машинами швидкої допомоги.

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"Ці атаки загрожують безпеці та благополуччю медичних працівників і підривають допомогу людям, які живуть поблизу зон конфлікту. Напади на медичні заклади є порушенням міжнародного гуманітарного права. Вони позбавляють людей необхідної допомоги та мають довгострокові наслідки", - сказав представник ВООЗ в Україні д-р Ярно Хабіхт.

ВООЗ здійснює моніторинг та реагує на потреби охорони здоров’я в регіонах, які найбільше постраждали від бойових дій на сході та півдні країни. За даними Системи моніторингу ресурсів охорони здоров’я та надання послуг (HeRAMS), медичні заклади в найбільш постраждалих районах, включно з Херсонською, Харківською, Запорізькою та Донецькою областями, повідомили про труднощі через відсутність безпеки та структурні пошкодження. Проте високий відсоток медичних закладів у цих регіонах є функціональними та доступними, навіть якщо через пошкодження вони продовжують працювати частково.

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За даними ВООЗ, відомо про значні проблеми з наданням спеціалізованих послуг, таких як хіміотерапія та мамографія, через брак персоналу та медичного обладнання. Також у деяких регіонах є труднощі з наданням висококваліфікованих пологів. Незважаючи на те, що первинна медична допомога залишається широко доступною в регіонах, які постраждали від війни, витрати на охорону здоров’я зросли за останні пів року, а опитування, проведені ВООЗ, показали, що майже третині населення важко дозволити собі певні медичні послуги.