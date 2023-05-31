Кадиров: Зоною відповідальності чеченців стають території "ДНР". Починаємо наступ
Про це Кадиров пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, окуповані території Донеччини стануть зоною відповідальності "кадирівців".
"Згідно із наказом, бійці чеченських підрозділів мають розпочати активні бойові дії та звільнити (захопити. - Ред.) цілу низку населених пунктів. Втім, ось уже кілька днів йде перший етап - командний штаб підрозділів розробляє плани просування та звільнення населених пунктів, отримує нові розвіддані", - написав Кадиров.
Він повідомив, що депутат Держдуми РФ Адам Делімханов "зустрівся із командирами, зоною відповідальності яких є Мар’їнський напрямок". Туди нібито вже перекинули сили спецназу "Ахмат" та полку "Північ-АХМАТ", командування якими здійснюватиме генерал-майор Апти Алаудінов.
Кадиров іронізує щодо українського контрнаступу, заявляючи, що "без зайвих анонсів" наступ підрозділів "Ахмат" вже почався.