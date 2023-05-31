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Кадиров: Зоною відповідальності чеченців стають території "ДНР". Починаємо наступ

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Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров анонсував наступ своїх бойовиків на Донеччині. Він стверджує, що бойовики полку "Ахмат" отримали наказ "просуватися" вперед.

Про це Кадиров пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, окуповані території Донеччини стануть зоною відповідальності "кадирівців".

"Згідно із наказом, бійці чеченських підрозділів мають розпочати активні бойові дії та звільнити (захопити. - Ред.) цілу низку населених пунктів. Втім, ось уже кілька днів йде перший етап - командний штаб підрозділів розробляє плани просування та звільнення населених пунктів, отримує нові розвіддані", - написав Кадиров.

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Він повідомив, що депутат Держдуми РФ Адам Делімханов "зустрівся із командирами, зоною відповідальності яких є Мар’їнський напрямок". Туди нібито вже перекинули сили спецназу "Ахмат" та полку "Північ-АХМАТ", командування якими здійснюватиме генерал-майор Апти Алаудінов.

Кадиров іронізує щодо українського контрнаступу, заявляючи, що "без зайвих анонсів" наступ підрозділів "Ахмат" вже почався.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    ну всё! кранты местным козам!
  • Денис Коновалов 0511b81c
    Наступиш на свій х..й коли тобі його Залужний відірве.
  • Зэлэный_Змий
    Ой скільки зараз відосиків буде....
    "Ми ідьом! Бойтєсь! (звук прильоту) ААА!! Шайтанама!!Ногинєма!!Рукінєма!!!" і соплі по всьому екрану...
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