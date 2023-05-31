ЗСУ невдовзі отримають БМП CV-90 від Швеції, екіпажі вже завершують навчання, - Міноборони
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Українські захисники отримають бойові машини піхоти CV-90 від Швеції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Сили оборони України отримають БМП CV-90. Це буде чергова потужна допомога від шведських партнерів. Броньовані машини стоять на озброєнні низки держав-членів НАТО", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українські екіпажі вже завершують підготовку з їхнього опанування.
"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. У нас вже є глибше розуміння ваших операційних потреб. Ми обговорили деякі поставки Швеції для України, які містять CV-90. Ми працюємо над постачанням систем Archer, танків. Факт надходження цього озброєння означає, що ви можете використовувати це комбіноване озброєння", - зазначив міністр оборони Королівства Швеції Пол Йонсон.