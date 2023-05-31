Макрон хоче виправдатися після Китаю. Він збирається закликати ЄС до стратегічного пробудження, - Guardian

Президент Франції Емманюель Макрон збирається заявити на безпековому форумі в Братиславі, що Європі після вторгнення Росії до України необхідне "стратегічне пробудження". Так він хоче виправдатися після заяв про "незалежність ЄС від США" після поїздки до Китаю.

Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Макрон спробує запевнити країни Центральної та Східної Європи: Франція розуміє, що після вторгнення Росії до України безпекова ситуація на континенті назавжди змінилася.

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Він збирається закликати до "стратегічного пробудження" і нагадати про все, що Франція зробила для захисту східного флангу НАТО - зокрема, про розміщення 1250 французьких військовослужбовців у Румунії та 300 в Естонії. Також Макрон має намір підкреслити роль Франції у розблокуванні постачання бойових танків в Україну.

А 1 червня на зустрічі Європейського політичного співтовариства (EPC) у Молдові, де зберуться лідери 47 країн, Макрон наголосить на прихильності Франції до перемоги України та заявить про неприйнятність замороженого конфлікту.

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Видання нагадує, що у Східній Європі, особливо в Польщі, до Макрона ставляться з підозрою - як до людини, яка розглядає Росію як частину архітектури європейської безпеки та хоче використати війну в Україні для посилення оборонної автономії Європи таким чином, щоб послабити її зв'язок із США. Про "незалежність ЄС від США" Макрон заявляв після поїздки до Китаю.