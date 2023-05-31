Макрон хоче виправдатися після Китаю. Він збирається закликати ЄС до стратегічного пробудження, - Guardian
Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що Макрон спробує запевнити країни Центральної та Східної Європи: Франція розуміє, що після вторгнення Росії до України безпекова ситуація на континенті назавжди змінилася.
Він збирається закликати до "стратегічного пробудження" і нагадати про все, що Франція зробила для захисту східного флангу НАТО - зокрема, про розміщення 1250 французьких військовослужбовців у Румунії та 300 в Естонії. Також Макрон має намір підкреслити роль Франції у розблокуванні постачання бойових танків в Україну.
А 1 червня на зустрічі Європейського політичного співтовариства (EPC) у Молдові, де зберуться лідери 47 країн, Макрон наголосить на прихильності Франції до перемоги України та заявить про неприйнятність замороженого конфлікту.
Видання нагадує, що у Східній Європі, особливо в Польщі, до Макрона ставляться з підозрою - як до людини, яка розглядає Росію як частину архітектури європейської безпеки та хоче використати війну в Україні для посилення оборонної автономії Європи таким чином, щоб послабити її зв'язок із США. Про "незалежність ЄС від США" Макрон заявляв після поїздки до Китаю.