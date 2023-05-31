Легіон "Свобода Росії" вербує росіян для штурму Москви, - The Times
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє The Times
"У нас є серйозні можливості. У нас є міномети, бронемашини, "Стінгери", переносні протитанкові комплекси і високоефективний підрозділ безпілотної розвідки", - йдеться в повідомленні.
Боєць розповів, що в легіоні "Свобода Росії" налічується від 500 до 1000 бійців.
За його словами, вони планують збільшувати чисельність у міру того, як дедалі більше росіян будуть готові повстати проти режиму диктатора Володимира Путіна.
"Цезар" наголосив, що добровольці спочатку утримуватимуть "шмат території Росії", який у майбутньому "стане плацдармом для наступу на Москву". За планом добровольців, саме тоді почнеться "кремлівська кампанія".
Цезар наголошує, що всі вони є громадянами Росії: "Ми не злочинці і не приватна військова компанія, як "Вагнер". Усі ми є громадянами РФ. Деякі з нас раніше служили у ЗСУ".
Штурм на території Росії минулого тижня став першим випадком тривалих бойових дій на російській території від початку війни і першим збройним вторгненням у Росію з часів прикордонних зіткнень між радянськими і китайськими військами в 1969 році.