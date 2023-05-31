СБУ підготувала підозри блогерам, які публікували відео роботи ППО, - ЗМІ (оновлено)

Водночас у Києві поліцейські викрили ще 9 громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію.

Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що їх доставили до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники та вони надали пояснення.

Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.

УП із посиланням на джерела повідомляє, що СБУ оголошує підозру кільком блогерам, які оприлюднили відео роботи української ППО під час обстрілів Києва 16 травня.

Підозру підготовлено за статтею "Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану".

Однією з цих блогерів є дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в’язниці, співачка Інна Воронова.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві викрили двох молодиків, які знімали роботу ППО.

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