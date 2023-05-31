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Російські аеропорти не можуть купити захист від дронів: заважає бюрократія, - росЗМІ

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Російські аеропорти не можуть розпочати закупівлю обладнання для захисту від безпілотників. Для цього потрібне розпорядження Росавіації, а чиновники не поспішають.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз регіональна влада в РФ формує штаби, до складу яких входять ФСБ, Росгвардія, інші органи. Вони складають списки критично важливої інфраструктури, що має обов’язково бути оснащеною засобами захисту від БПЛА. Серед такої інфраструктури - аеропорти.

Але оператори авіавузлів кажуть, що вони не мають жодного припису про можливість застосувати той чи інший засіб.

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Росавіація має визначити порядок сертифікації та встановлення систем захисту від безпілотників. Вона повинна видати циркуляр, який підтвердить сумісність цих систем із системами російського національного провайдера аеронавігації.

Проблему із закупівлею засобів боротьби з БПЛА також підтвердив директор аеропорту Пензи Юрій Осколков.

Окрім цього, у пресслужбі калінінградського Храброво повідомили, що чекають від Росавіації та Мінтрансу рекомендацій та сертифікованого обладнання.

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В аеропорту Внуково розповіли, що служби транспортної та авіаційної безпеки аеропорту не займаються протиповітряною обороною, а забезпечують безпеку на землі.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Із рубрики - Вой на болотах .!
    --- Главный вопрос, который вчера так и не прозвучал - это вопрос о состоянии системы оповещения граждан о состоянии воздушной угрозы.

    Если беспилотники были запущены с территории минимум трех областей Украины, то до Подмосковья они дочухали часа за полтора. Этого за глаза хватило бы определить, в каком направлении они летят и дать оповещение гражданам, чтобы те не спеша, но и не затягивая, потянулись бы в подвалы и метро. Сирены там, суровый голос в динамиках, телевизор-радио.

    Да, неприятно. На «Киев за три дня» и «Чего там с ней возиться-то» не похоже. Но это протокол реагирования, который должен срабатывать вне зависимости ни от чего.

    А что будет, когда НАТО, с которым мы уже полтора года воюем, и вправду, решит пустить на столицу пару-тройку тысяч «томагавков»? А заодно и еще на десяток-другой городов? Об этом население тоже узнает в момент, когда они начнут сыпаться с неба? Тогда зачем нам система слежения и оповещения, если по факту ее все равно нет?
    Вывод, думаю, очевиден - системы слежения нет. Система оповещения не работает. Система ПВО способна сбивать что-то только непосредственно над охраняемыми объектами. Но у нее, понятно, есть предел насыщения. Двадцать целей собьет, сорок - уже нет. Тысячу - гарантировано не сможет. И тогда потери среди населения будут огромными просто потому, что оно встретит событие непосредственно дома, а не в укрытии. Да и где они, эти укрытия - все ли в курсе?
  • Алекс Скела
  • Сергей Сергей b6462634
    Після перемоги над кацапстаном треба буде поставити пам'ятку кацапській корупції.
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