Російські аеропорти не можуть купити захист від дронів: заважає бюрократія, - росЗМІ

Російські аеропорти не можуть розпочати закупівлю обладнання для захисту від безпілотників. Для цього потрібне розпорядження Росавіації, а чиновники не поспішають.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз регіональна влада в РФ формує штаби, до складу яких входять ФСБ, Росгвардія, інші органи. Вони складають списки критично важливої інфраструктури, що має обов’язково бути оснащеною засобами захисту від БПЛА. Серед такої інфраструктури - аеропорти.

Але оператори авіавузлів кажуть, що вони не мають жодного припису про можливість застосувати той чи інший засіб.

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Росавіація має визначити порядок сертифікації та встановлення систем захисту від безпілотників. Вона повинна видати циркуляр, який підтвердить сумісність цих систем із системами російського національного провайдера аеронавігації.

Проблему із закупівлею засобів боротьби з БПЛА також підтвердив директор аеропорту Пензи Юрій Осколков.

Окрім цього, у пресслужбі калінінградського Храброво повідомили, що чекають від Росавіації та Мінтрансу рекомендацій та сертифікованого обладнання.

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В аеропорту Внуково розповіли, що служби транспортної та авіаційної безпеки аеропорту не займаються протиповітряною обороною, а забезпечують безпеку на землі.