Зеленський приїде до Туреччини після Путіна та обговорить із Ердоганом "зерновий коридор", - ЗМІ
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Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін планують відвідати Туреччину після інавгурації Реджепа Таїпа Ердогана 3-4 червня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомила кореспондентка турецької газети Hürriyet Ханде Фірат із посиланням на джерела.
Чимало глав іноземних держав повідомили, що відвідають церемонію інавгурації Ердогана в суботу, зазначила вона.
Разом з тим, пізніше Путін відвідає Туреччину з окремим спеціальним візитом, а після Путіна до Туреччини приїде президент України Зеленський, додала журналістка.
"Хід війни і зерновий коридор будуть обговорювати під час цього почергово візиту Путіна і Зеленського", - додала вона.