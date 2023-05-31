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Зеленський приїде до Туреччини після Путіна та обговорить із Ердоганом "зерновий коридор", - ЗМІ

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зеленський,ердоган
Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін планують відвідати Туреччину після інавгурації Реджепа Таїпа Ердогана 3-4 червня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомила кореспондентка турецької газети Hürriyet Ханде Фірат із посиланням на джерела.

Чимало глав іноземних держав повідомили, що відвідають церемонію інавгурації Ердогана в суботу, зазначила вона.

Разом з тим, пізніше Путін відвідає Туреччину з окремим спеціальним візитом, а після Путіна до Туреччини приїде президент України Зеленський, додала журналістка.

"Хід війни і зерновий коридор будуть обговорювати під час цього почергово візиту Путіна і Зеленського", - додала вона.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • jklpqrs
    так вот ты какой контрнаступ
  • Volodymyr Zolotar
    якщо подивитися на такі показники як: 1. хто кінцеві отримувачі українського зерна. 2. скільки грошей повернулося в економіку України після продажу зерна, то питання про зернові коридори і кому вони потрібні набуває геть іншого змісту
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Як що ***** не заарештують у туреччині то чому турки є членами нато?
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