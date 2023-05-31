У Сімферополі відмовилися від масових заходів до Дня міста "з огляду на ситуацію, що складається у зв’язку із проведенням СВО"

Окупаційна влада у Сімферополі вирішила не проводити масштабні масові заходи на День міста 4 червня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Михайло Афанасьєв.

Як зазначається, заходи вирішили не проводити "з огляду на ситуацію, що складається у зв'язку із проведенням спеціальної військової операції".

За словами Афанасьєва, у місті планується проведення різноманітних майстер-класів, анімаційних ігрових програм для дітей, вікторин, спортивних змагань.

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