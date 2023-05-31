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У Сімферополі відмовилися від масових заходів до Дня міста "з огляду на ситуацію, що складається у зв’язку із проведенням СВО"

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симферополь,аэропорт
Окупаційна влада у Сімферополі вирішила не проводити масштабні масові заходи на День міста 4 червня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Михайло Афанасьєв.

Як зазначається, заходи вирішили не проводити "з огляду на ситуацію, що складається у зв'язку із проведенням спеціальної військової операції".

За словами Афанасьєва, у місті планується проведення різноманітних майстер-класів, анімаційних ігрових програм для дітей, вікторин, спортивних змагань.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Олександр Кондратюк 20691541
    Не Сімферополь, а Акмесджит.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А шо так, ватаны?
    Камни с неба?
  • 5 копійок
    Бояться що укропи привітають їх як на день Києва.
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