Угорщина просить ЄС обмежити імпорт с/г продукції з України до кінця року

Угорщина попросила ЄС продовжити обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур для п’яти східноєвропейських країн щонайменше до кінця 2023 року.

Про це заявив державний секретар Міністерства сільського господарства Угорщини Жолт Фельдман, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Фельдман повідомив державному інформаційному агентству MTI пізно ввечері у вівторок, що Угорщина також попросила Брюссель надати фінансову підтримку місцевим фермерам для полегшення транспортування запасів зерна, що застрягло у внутрішніх сховищах до збору цьогорічного врожаю.

Читайте: Обмеження на імпорт українського зерна треба продовжити щонайменше до жовтня, - єврокомісар з питань с/г Войцеховський

"Ми зацікавлені в тому, щоб урожай в Угорщині був зібраний безпечно, а угорські фермери змогли продати свою продукцію", - сказав Фельдман після зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Брюсселі.

2 травня ЄС встановив обмеження на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до 5 червня, щоб зменшити надлишок пропозиції зернових в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво збитковим.

Також читайте: ЄС допускає обмеження аграрного імпорту з України після продовження "економічного безвізу"

Єврокомісія заявила, що протягом цього періоду українська пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник можуть продаватися в будь-яку іншу країну ЄС.

Раніше ЄС лібералізував весь імпорт з України, щоб допомогти українській економіці на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Ці п'ять країн стали транзитними маршрутами для українського зерна, яке не могло експортуватися через чорноморські порти через війну.