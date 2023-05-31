Угорщина просить ЄС обмежити імпорт с/г продукції з України до кінця року
Про це заявив державний секретар Міністерства сільського господарства Угорщини Жолт Фельдман, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Фельдман повідомив державному інформаційному агентству MTI пізно ввечері у вівторок, що Угорщина також попросила Брюссель надати фінансову підтримку місцевим фермерам для полегшення транспортування запасів зерна, що застрягло у внутрішніх сховищах до збору цьогорічного врожаю.
"Ми зацікавлені в тому, щоб урожай в Угорщині був зібраний безпечно, а угорські фермери змогли продати свою продукцію", - сказав Фельдман після зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Брюсселі.
2 травня ЄС встановив обмеження на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до 5 червня, щоб зменшити надлишок пропозиції зернових в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.
Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво збитковим.
Єврокомісія заявила, що протягом цього періоду українська пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник можуть продаватися в будь-яку іншу країну ЄС.
Раніше ЄС лібералізував весь імпорт з України, щоб допомогти українській економіці на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Ці п'ять країн стали транзитними маршрутами для українського зерна, яке не могло експортуватися через чорноморські порти через війну.