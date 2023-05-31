Викладачку коледжу в окупованому Севастополі звільнили "за дискредитацію російської армії"

Викладачку одного із коледжів у тимчасово окупованому Севастополі притягнули до відповідальності за нібито "дискредитацію армії РФ" у коментарі в Телеграмі.

Таке рішення ухвалив окупаційний "Гагаринський районний суд" окупованого Севастополя, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання "Меридіан Севастополя".

Суд встановив, що жінка залишила коментар з негативною оцінкою дій російських військових під повідомленням у пабліку в телеграмі про падіння американського безпілотника у Чорне море.

На той момент вона викладала англійську мову в одному з коледжів окупованого Севастополя. Та на момент винесення "рішення суду" її вже офіційно звільнили з роботи.

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"Ця обставина, а також наявність у жінки малолітньої дитини, вихованням якої вона займається сама, були визнані "судом" пом'якшуючими обставинами. У результаті "суд" оштрафував мешканку на 15 тисяч рублів (близько 4 500 гривень. - Ред.)", - йдеться в дописі.

Загалом за 15 місяців від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти склали в Криму 350 протоколів про "дискредитацію армії РФ".

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