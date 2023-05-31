Викладачку коледжу в окупованому Севастополі звільнили "за дискредитацію російської армії"
Таке рішення ухвалив окупаційний "Гагаринський районний суд" окупованого Севастополя, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання "Меридіан Севастополя".
Суд встановив, що жінка залишила коментар з негативною оцінкою дій російських військових під повідомленням у пабліку в телеграмі про падіння американського безпілотника у Чорне море.
На той момент вона викладала англійську мову в одному з коледжів окупованого Севастополя. Та на момент винесення "рішення суду" її вже офіційно звільнили з роботи.
"Ця обставина, а також наявність у жінки малолітньої дитини, вихованням якої вона займається сама, були визнані "судом" пом'якшуючими обставинами. У результаті "суд" оштрафував мешканку на 15 тисяч рублів (близько 4 500 гривень. - Ред.)", - йдеться в дописі.
Загалом за 15 місяців від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти склали в Криму 350 протоколів про "дискредитацію армії РФ".