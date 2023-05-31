В окупованому Севастополі було чути стрілянину біля військових частин, - ЗМІ

Біля військових частин в окупованому Севастополі було чути стрілянину, схожу на збиття повітряних об’єктів.

Про це повідомляє кореспондент видання "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, об 11:40 в районі Стрілецької бухти Севастополя було чути стрілянину зі стрілецької зброї.

"Стрілянина почалася раптово, з перервами. Характер черг був схожий на дії при збитті повітряних об’єктів", - йдеться у повідомленні.

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На берегах Стрілецької бухти розташовано кілька російських військових частин, які забезпечують берегову охорону. В акваторії бухти - місце стоянки військових кораблів РФ.