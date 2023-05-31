Україна та партнери готують саміт формули миру. Росію не кличуть, - WSJ

Україна та її союзники збираються провести саміт формули миру. Участь візьмуть лідери різних країн. Росію не запросили.

Про це йдеться в публікації The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Видання посилається на джерела в оточенні українського президента та європейських дипломатів.

За його даними, саміт може пройти перед самітом НАТО у Вільнюсі. Зараз зустріч лише планується, проте її вже підтримали деякі європейські лідери. Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон, який хоче, щоб на саміті були присутні представники тих країн, які стали на бік РФ або зайняли нейтральну позицію.

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Європейські чиновники зазначили виданню, що спільно з Україною працюють над формулою миру, щоб зробити її більш прийнятною для інших держав світу, таких як Індія, Бразилія, Саудівська Аравія та Китай.