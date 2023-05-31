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Ті, хто можуть, повинні надати Україні далекобійну артилерію і системи озброєння, - фон дер Ляєн

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Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала "тих, хто може" надати Україні далекобійне озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це вона сказала під час виступу в середу на форумі Globsec у Братиславі.

У промові фон дер Ляєн наголосила, що необхідно стояти міцно на боці українців "стільки, скільки це необхідно".

"Негайною потребою, і ви це знаєте, є військова допомога, щоб підтримувати зусилля українських збройних сил. Ось чому ми щойно запропонували Акт про виробництво боєприпасів", – сказала вона.

"Ті, хто можуть, повинні надати Україні далекобійну артилерію і системи озброєння. Це може допомогти Україні вирівняти на полі бою розрив у дальності до сил вторгнення", – додала фон дер Ляєн.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • drowsy_cat
    А ви кажете походження не має значення. А ця пані аристократичного роду, і народила і виховує сімох (!) дітей. Як бракує Україні спадкових аристократів. Все якась потороча: то красний дірєктор, то кримінальник, то блазень-наркоман. Еліта, ***!
  • Чайка Київ
    Дякуємо, пані Урсула.
  • Георгий Канада d77f5c56
    баранеса мені подобоется, як жінка . і як політік ...здоровья, і ще раз дровья ей і всій родині
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