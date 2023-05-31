Ті, хто можуть, повинні надати Україні далекобійну артилерію і системи озброєння, - фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала "тих, хто може" надати Україні далекобійне озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це вона сказала під час виступу в середу на форумі Globsec у Братиславі.

У промові фон дер Ляєн наголосила, що необхідно стояти міцно на боці українців "стільки, скільки це необхідно".

"Негайною потребою, і ви це знаєте, є військова допомога, щоб підтримувати зусилля українських збройних сил. Ось чому ми щойно запропонували Акт про виробництво боєприпасів", – сказала вона.

"Ті, хто можуть, повинні надати Україні далекобійну артилерію і системи озброєння. Це може допомогти Україні вирівняти на полі бою розрив у дальності до сил вторгнення", – додала фон дер Ляєн.

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