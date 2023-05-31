Кишинівський Саміт анонсує мирні переговори між Азербайджаном та Вірменією

1 червня глави 47 європейських країн зберуться у столиці Молдови. Будуть говорити про безпековий статус Європи, війну в Україні та азербайджанські енергоносії, які стали альтернативою російським нафті та газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Азербайджан є незамінним стратегічним партнером ЄС на Кавказі через його важливий енергетичний статус: це ключова країна, за допомогою якої Європі вдається відмовлятися від енергоресурсів з рф. Баку постачає нафту та газ до Румунії, Хорватії, Болгарії, Чехії, Австрії, Німеччини, Греції, Іспанії, Ірландії, Португалії та Італії. Ведуться переговори з Молдовою, Угорщиною та Албанією.

Завдяки партнерству з Азербайджаном ЄС пережив цю зиму з наполовину заповненими газовими сховищами, стабільними цінами на газ та позитивним прогнозом на наступний сезон, коментує Комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.

У 2022-му обсяг поставок газу з цієї країни до ЄС досяг 12 млрд м3, а до 2027-го ця цифра може подвоїтися.

Однак, як пише Forbes, головною загрозою цим поставкам нині є Москва та Тегеран. Аби тиснути на Баку, Кремль створює провокації руками вірменських сепаратистів у Карабаху: Путін діє тут подібно тому, як використовує південних осетин та абхазів у Грузії чи росіян в Україні.

Попри ворожих сусідів на півночі та півдні, Азербайджан послідовно підтримує Україну. Торік з Баку безкоштовно надійшли до нас понад 200 тис л палива та понад 900 тон медикаментів, медобладнання та продовольства.

Однак через "токсичне" сусідство РФ та Ірану, активність сепаратистів у Карабаху під прикриттям російського військового контингенту, Азербайджан змушений постійно підвищувати свою обороноздатність. Військові витрати цієї країни досягли майже $3 млрд. У рейтингу найбоєздатніших армій світу Global Fire Power Азербайджан займає 57-ме місце.

Азербайджан тримає першість і за іншими показниками: це найбільша за кількістю населення країна Закавказзя - тут живуть 10,1 млн людей, в той час як у Грузії – 3,7 млн, Вірменії – 2,9 млн. ВВП держави у 2022 - $78,7 млрд, що значно перевищує показники сусідів. Також Азербайджан тримає лідерство з доходів та отримав місце у рейтингу найкращих країн світу за версією US News & World Report.

Азербайджан є незамінним стратегічним партнером ЄС на Кавказі. Можливе ж укладання мирної азербайджано-вірменської угоди потенціює для Євросоюзу нові перспективи для партнерства та економічного розвитку на Південному Кавказі, зменшуючи вплив Кремля у регіоні.