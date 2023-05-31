Дуда: Путін ще не програв війну. Не варто сміятися з танків 60-х років

Російські війська все ще перебувають на території України та мають силу - а отже, російський диктатор Володимир Путін все ще не програв війну.

Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав в інтерв’ю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Путін ще не програв війни. Сподіваюся, програє. А поки маємо ситуацію, коли російський каток тисне Україну, щодня на фронті гинуть сотні людей. Росіян - понад 100 мільйонів, українців - менш ніж 40 мільйонів. Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя на вагу золота", - пояснив Дуда.

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Він наголосив, що РФ - ядерна держава, яка має "гігантські склади зброї".

"Навіщо сміятися, що Росія викочує танки 1960-х років? Кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він рушить - він розчавлює, незалежно від того, чи він сучасний", - зазначив президент Польщі.

Дуда підкреслив, що Путін програє війну тоді, коли російську армію відкинуть за міжнародно визнані кордони України.

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"Тоді ми скажемо, що вони нічого не отримали в результаті цієї війни, що їхній план поневолення України провалився, їхні імперські амбіції покарані, вони втратили сотні тисяч осіб", - підсумував політик.