Поляки допомагають українцям, бо пам’ятають: російський полон закінчується кулею в потилицю, - Дуда

Поляки розуміють, що для Росії вони зараз - "ворог 1, не рахуючи самої України", і у них гарна історична пам’ять на ставлення Москви до польського народу.

Таким чином президент Польщі Анджей Дуда відповів на запитання журналіста про те, чому Польща так багато допомагає Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Дуда сказав, що в Польщі розуміють, що таке російський імперіалізм, що він "відроджується" та які будуть наслідки цього.

"Ця пам'ять у наших сім'ях. Кажуть, дивно, що зараз поляки так чудово допомагають українцям. Наші сім'ї пам'ятають, що російський полон закінчується кулею в потилицю. <...> Ми знаємо, що лише перемога над Росією принесе нам безпеку", - додав він, нагадавши про масові розстріли польських офіцерів та інтелігенції у Катині, Мідному, Харкові та інших місцях.

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