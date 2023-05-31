Росіяни будують у Курську та Ростові-на-Дону масштабні комплекси для трупів ліквідованих на війні проти України окупантів, - ГУР
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Головного управління розвідки МО України.
Як зазначається, площа кожного об’єкта становить понад 4000 квадратних метрів.
До комплексів будуть входити:
- пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;
- рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;
- склади з трунами та іншим похоронними декораціями;
- скорботна зала.
Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у Ростові-на-Дону становить приблизно 600 мільйонів рублів, у Курську - понад 800 мільйонів рублів.
Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється в понад мільярд рублів для кожного комплексу.
ГУР констатує, що терористична Росія вже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.
"Будівництво вказаних комплексів на території Московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих", - зауважили в ГУР.