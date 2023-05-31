Росіяни будують у Курську та Ростові-на-Дону масштабні комплекси для трупів ліквідованих на війні проти України окупантів, - ГУР

Росія вже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України. У Курську та Ростові-на-Дону будуються масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Головного управління розвідки МО України.



Як зазначається, площа кожного об’єкта становить понад 4000 квадратних метрів.



До комплексів будуть входити:



- пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;

- рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;

- склади з трунами та іншим похоронними декораціями;

- скорботна зала.

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Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у Ростові-на-Дону становить приблизно 600 мільйонів рублів, у Курську - понад 800 мільйонів рублів.



Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється в понад мільярд рублів для кожного комплексу.



ГУР констатує, що терористична Росія вже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.



"Будівництво вказаних комплексів на території Московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих", - зауважили в ГУР.

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