Під час обстрілу Херсонщини уламками скла 3-річній дівчинці поранило голову, - ОВА

Окупанти вдень 31 травня обстріляли Широку Балку на Херсонщині. Унаслідок обстрілу поранення голови зазнала мала дитина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в обід російська артилерія гатила по Широкій Балці. Окупанти прицільно вдарили по житловому будинку.



Через обстріл поранення отримала 3-річна дитина. Уламками скла дівчинці поранило голову.



Її шпиталізували до Херсону, нині лікарі надають дитині необхідну меддопомогу", - йдеться в повідомленні.

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