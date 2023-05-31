Під час обстрілу Херсонщини уламками скла 3-річній дівчинці поранило голову, - ОВА
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Окупанти вдень 31 травня обстріляли Широку Балку на Херсонщині. Унаслідок обстрілу поранення голови зазнала мала дитина.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в обід російська артилерія гатила по Широкій Балці. Окупанти прицільно вдарили по житловому будинку.
Через обстріл поранення отримала 3-річна дитина. Уламками скла дівчинці поранило голову.
Її шпиталізували до Херсону, нині лікарі надають дитині необхідну меддопомогу", - йдеться в повідомленні.