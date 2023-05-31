Рашисти на окупованій Херсонщині вивезли 375 дітей на Західний Кавказ для "оздоровлення", - Соболевський

На тимчасово окупованій території Херсонщини "влада" заявила, що вивезе 375 українських дітей на Західний Кавказ.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Окупантська адміністрація повідомила новину про те, що 375 дітей з тимчасово окупованих громад області відправили на оздоровлення на Західний Кавказ. Не можна стверджувати, що ці цифри є реальними і остаточними. Точні дані лише у представників цього злочинного угруповання — нації-викрадачів дітей.



Що більше додає занепокоєння, так це те, що ми вже мали випадки такого "оздоровлення" і знаємо, наскільки важко потім повернути дітей додому. Батькам слід обачніше відноситись до пропозицій окупантів. Не можна вірити тим, хто прийшов вбивати і робить це чи не щодня. Не розумію, як можна віддати свою дитину до рук вбивць, тим часом коли інші українські діти, в тому числі на Херсонщині, гинуть від дій цих нелюдів", - зазначив він.

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