Рашисти на окупованій Херсонщині вивезли 375 дітей на Західний Кавказ для "оздоровлення", - Соболевський
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"Окупантська адміністрація повідомила новину про те, що 375 дітей з тимчасово окупованих громад області відправили на оздоровлення на Західний Кавказ. Не можна стверджувати, що ці цифри є реальними і остаточними. Точні дані лише у представників цього злочинного угруповання — нації-викрадачів дітей.
Що більше додає занепокоєння, так це те, що ми вже мали випадки такого "оздоровлення" і знаємо, наскільки важко потім повернути дітей додому. Батькам слід обачніше відноситись до пропозицій окупантів. Не можна вірити тим, хто прийшов вбивати і робить це чи не щодня. Не розумію, як можна віддати свою дитину до рук вбивць, тим часом коли інші українські діти, в тому числі на Херсонщині, гинуть від дій цих нелюдів", - зазначив він.