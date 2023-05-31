Мазепа з Concorde Capital допомагав російському олігарху Дерипасці врятувати активи в Україні, - ЦПК

Власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа допомагав російському олігарху Олегу Дерипасці рятувати активи в Україні - Жежелівський і Хустський кар’єри.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, донедавна кар’єрами володів австрійський концерн STRABAG SE, 25% акцій якого належать Дерипасці через Rasperia Trading Ltd. Дерипаска перебуває під санкціями України та США з 2018 року. Але це не завадило STRABAG SE за кілька місяців до повномасштабного вторгнення продати два цих кар’єри офшорній фірмі Samsta Limited, бенефіціаром якої вказаний громадянин Німеччини Флоріан Гут.

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"Під час засідань апеляції ВАКС йшлося, що бенефіціарами угоди була низка українських бізнесменів, зокрема і Ігор Мазепа. Мазепа і його партнери не могли не розуміти, що цією угодою допомагають Дерипасці рятувати свої активи", - твердить Шабунін.

Також, за його словами, за 6 днів до рішення ВАКС про конфіскацію активів Дерипаски активи спробували продати ще раз. Відповідну угоду Samsta Limited та Overin Limited уклали 10 лютого 2023 року. Депозитарною установою в цій угоді виступила ТОВ "НОВАВЕСТ", власником якої є Мазепа.

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"Лишається єдине питання. Чи отримав Дерипаска свою долю від продажу карʼєрів одразу (а це - більше 750 тис. дол) чи майно було куплене на номінала Флоріана Гута, а російський олігарх і далі може впливати на діяльність українських підприємств. Фінально дізнатися про це маємо під час наступного засідання по Дерипасці у апеляції ВАКС - 6 червня", - підусмував Шабунін.