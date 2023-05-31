Путін не виїжджає за кордон після ордеру МКС на його арешт, оскільки не почувається захищеним, - росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін не виїжджав за кордон після ордера МКС на його арешт.

Про це пише "Вёрстка" з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

"У середу стало відомо, що не відбудеться подорож Путіна на саміт ШОС. За два з половиною місяці після видачі ордера Путін жодного разу не залишав межі Росії. ... Востаннє він робив це ще минулого року - 19 грудня президент із робочим візитом відвідав Мінськ. До цього, з початку війни Путін виїжджав за межі Росії лише 10 разів, зокрема, для участі у саміті ШОС, що відбувався у середині вересня в Узбекистані", - пише видання.

У середу стало відомо, що на черговий саміт ШОС до Індії Путін не поїде.

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"Якщо Путін не поїде до Індії, то це через ордер, зрозуміло", - сказало високопоставлене джерело в російському парламенті. На його думку, президент не почувається досить захищеним, у тому числі через недавні атаки безпілотників на Москву, і намагається мінімізувати ризики для себе. "Принаймні таку думку транслюють у кулуарах Кремля, — додало джерело. - Відчуття безпеки (у президента) немає".

Саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який на початку липня мав бути у Делі очно, перевели в онлайн-формат. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни. Ще нещодавно учасники планували приїхати особисто. Зміна формату саміту відбулася на тлі видачі міжнародного ордера на арешт Путіна.

Зазначається, що саміт ШОС в онлайн-форматі проводили лише один раз в історії - 2020 році через епідемію коронавірусу. У 2021 році зустріч відбулася вже у очному форматі у Душанбе. Втім, тоді Путін на неї не приїхав, бо перебував на самоізоляції (за офіційною версією через спалах ковіда в найближчому оточенні). Тоді він підключався до засідання по відеозв'язку.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

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