На "Укрспирті" викрили схему з паливом на 55 млн грн

НАБУ і САП викрили схему реалізації на ДП "Укрспирт" котельного коксохімічного палива за завищеними цінами.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчі з’ясували, що у 2017-2020 рр. тендери на продажу такого палива "Укрспирту" вигравали заздалегідь визначені приватні компанії. Вони поставили за завищеними цінами понад 20 тис. тонн палива, завдавши ДП "Укрспирт" збитків на понад 55 млн грн.

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Про підозри повідомлено 7 особам ,причетним до схеми. Троє з них на момент скоєння злочину працювали на керівних посадах у ДП "Укрспирт".

"Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Двох осіб (колишнього начальника управління ДП та одного з фактичних бенефіціарів групи підприємств) затримали в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні НАБУ.

"Дії трьох службових осіб ДП "Укрспирт", двох підприємців та двох бухгалтерів приватних товариств кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - додали в САП.

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