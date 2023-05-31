18 російських кораблів та катерів знищені від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Неїжпапа

Сили оборони за час повномасштабного вторгнення Росії знищили 18 кораблів і катерів ВМС РФ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив командувач Військово-морських сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"За всіма зведеннями ми бачили, що 18 кораблів і катерів було знищено Силами оборони. Це не лише кораблі та катери, які знищені ВМС, це й кораблі, знищені Сухопутними військами, іншими підрозділами", - сказав він.

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Щодо десантно-логістичних засобів, то один великий десантний корабель був затоплений у Бердянську Сухопутними військами, два кораблі пошкоджено (вони досі знаходяться в ремонті), повідомив Неїжпапа.

ВМС, за його словами, знищили один десантний катер типу "Серна" і кілька десантних катерів типу "Раптор", які окупанти використовували для операцій із захоплення острова Зміїний.

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"Решта кораблів зараз знаходяться в портах, підконтрольних РФ", - сказав Неїжпапа.