Справедливий мир не винагороджує агресора. Він настане, коли Росія виведе техніку й війська, - фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окреслила, яким вона бачить справедливий мир для України.

Про це вона сказала під час виступу в середу на форумі Globsec у Братиславі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Фон дер Ляєн зазначила, що сьогодні чимало обговорюють різні мирні плани та припинення вогню в Україні.

"Перш за все має бути принцип: нічого про Україну без України. Разом з Україною ми прагнемо справедливого миру, який не винагороджує агресора, а підтримує принципи Статуту ООН і право українського народу бути господарем власного майбутнього", - сказала глава Єврокомісії.

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Вона наголосила, що припинення вогню призведе до замороженого конфлікту і не принесе тривалого миру.

"Зрештою, після 2014 року діяло перемир’я, і ми знаємо, що сталося з цією угодою в лютому минулого року, коли Росія вторглася. Припинення вогню було б за своєю суттю нестабільним і дестабілізувало б регіон уздовж лінії зіткнення. Інвестувати та відбудовувати ніхто не буде, і конфлікт може спалахнути знову в будь-який момент", - додала вона.

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Справедливий мир має завершитися виведенням російських військ та їх техніки з території України, переконана фон дер Ляєн.

"Президент Зеленський запропонував "Формулу миру", яку ми щиро підтримуємо. Кожен із десяти її пунктів базується на Статуті ООН чи резолюціях ООН. І він запросив країни по всьому світу приєднатися та розвивати "Формулу миру". Тому нашою відправною точкою для миру є порядок, заснований на правилах", - заявила глава ЄК.