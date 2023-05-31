Новим президентом Латвії обрано главу МЗС Рінкевича

Сейм Латвії обрав новим президентом країни міністра закордонних справ Едгара Рінкевича. Він обійматиме цю посаду наступні чотири роки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Кандидатуру Рінкевича висунула прем’єрська партія "Нова Єдність".

"Спасибі Сейму за довіру при обранні мене на високу посаду президента країни, спасибі тим, хто підтримав, і критикам. Я зроблю все, щоб не підвести вас. Боже, бережи Латвію!" - написав Рінкевич у твіттері після обрання.

До виконання обов’язків президента він стане 8 липня.

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Едгар Рінкевич народився в Юрмалі 1973 року. 1995 року захистив ступінь бакалавра на Історико-філософському факультеті Латвійського університету. Крім рідної латиської, добре володіє англійською та російською мовами, добре - французькою.

Починав кар'єру журналістом Латвійського радіо, вже тоді, 1993-1994 років, спеціалізувався на темі зовнішньої політики та міжнародних відносин.

З 1995 року - кар'єра у Міністерстві оборони. З 2008 по 2011 рік - керівник Канцелярії президента Валдіса Затлерса.

У 2011 році став міністром закордонних справ в уряді Валдіса Домбровскіса ("Нова Єдність"). З того часу - незмінний глава МЗС у різних урядах.

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У листопаді 2014 року Едгар Рінкевич зробив камінг-аут і став першим політиком в історії Латвії, який відкрито визнав свою гомосексуальну орієнтацію.

За підсумками останніх виборів у Сейм Рінкевич став одним із найпопулярніших політиків країни, отримавши 35 072 плюси виборців. У прем'єр-міністра Кріш'яніса Каріньша - 35 013 плюсів.

Вважають, що Рінкевич представляє більш модерністське, ліберальне крило "Нової Єдності".