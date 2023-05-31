Росіяни мінують завод "Титан" в окупованому Криму, - рух "Атеш"

Російські окупанти почали мінувати завод "Титан", розташований біля тимчасово захопленого кримського міста Армянськ.

Про це повідомляє рух "Атеш", інформує Цензор.НЕТ.

"Мабуть, рашисти вважають, що українські сили невдовзі будуть на адмінкордоні з Кримом. Це робиться для того, щоб зупинити наступ ЗСУ та звинуватити Україну в "екологічному тероризмі", - вважають в "Атеш".

Завод "Титан" займається виробництвом оксиду Титану. Нагадаємо, в ніч на 24 серпня 2018 року на заводі сталася еконогічна надзвичайна подія з викидом небезпечних речовин. З півдня Херсонщини тоді евакуювали понад 500 людей. Завод зупинив виробництво, але з 20 жовтня окупанти знову почали запускати обладнання, хоча буквально 11-го повідомлялося про нові викиди.

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Менше ніж через рік, у 2019-му, місцеві жителі знову почали скаржитися на викиди з "Титану", і була ймовірність повторення ситуації.