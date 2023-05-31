Звинувачений у корупції "слуга народу" Трубіцин виїхав за кордон завдяки листу від ГУР, - "Схеми"

Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого САП та НАБУ обвинувачують у хабарництві й який двічі не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду, 13 травня 2023 року виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це у Facebook повідомила редакторка "Схем" Кіра Толстякова, передає Цензор.НЕТ.

"Трубіцин виїхав за кордон завдяки листу від ГУР. З'ясували тут, що депутат Київради Владислав Трубіцин, якого САП та НАБУ обвинувачують у хабарництві і який двічі не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду, виїхав з України у напрямку Польщі за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова", - йдеться в повідомленні.

За даними Толстякової, у листі прохання посприяти "безперешкодному перетину кордону" для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня цього року п’ятьом особам..

"Серед них — Владислав Трубіцин. В листі також вказується марка та номер його автомобіля Mercedes S 600, на якому він зрештою і перетнув кордон. Взагалі Трубіцин протягом 2022-2023 років, вже маючи статус підозрюваного у кримінальному правопорушенні, неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від нашої розвідки", - додала журналістка.

Докладніше - у матеріалі "Схем".

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро викрило депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу", голову постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислава Трубіцина на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1,39 млн гривень. Ці гроші він отримав від одного зі столичних підприємців за перемогу в електронних торгах на право розміщення торгових точок. Зараз справа розглядається у Вищому антикорупційному суді.

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