Війною з Україною цікавляться лише 17% росіян. Раніше було 75%, - опитування Левада-центру. ІНФОГРАФІКА
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Росіяни значною мірою втратили інтерес до війни своєї країни проти України, хоч вона і залишається головною подією, що цікавить жителів РФ.
Про це свідчать результати опитування, проведеного незалежним російським Левада-центром, інформує Цензор.НЕТ.
Найбільш згадуваними подіями у квітні 2023 року залишаються ті, які пов'язані зі "спецоперацією" (як на території Росії називають війну) - 17%.
При цьому частка таких відповідей продовжує знижуватися:
- у березні 2022 року вона запам'яталася 75% респондентів,
- у квітні - 63%,
- у травні - 42%,
- у липні - 32%,
- у серпні - 34%,
- у вересні - 35%,
- у жовтні - 36%,
- у листопаді - 47%,
- у грудні - 30%,
- у січні 2023 року - 31%,
- у лютому - 25%,
- у березні - 19%.
Крім війни, росіянам у квітні також запам’яталися свята (8%), падіння бомби на Бєлгород, різні природні явища та вбивство пропагандиста Владлена Татарського (по 3%).
Опитування було проведено Опитування "Левада-центру" проведено 20-26 квітня 2023 року. 1623 особи опитали у них вдома методом особистого інтерв’ю. Похибка не перевищує 3,4%.