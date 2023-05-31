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Війною з Україною цікавляться лише 17% росіян. Раніше було 75%, - опитування Левада-центру. ІНФОГРАФІКА

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рашизм
Росіяни значною мірою втратили інтерес до війни своєї країни проти України, хоч вона і залишається головною подією, що цікавить жителів РФ.

Про це свідчать результати опитування, проведеного незалежним російським Левада-центром, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільш згадуваними подіями у квітні 2023 року залишаються ті, які пов'язані зі "спецоперацією" (як на території Росії називають війну) - 17%.

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При цьому частка таких відповідей продовжує знижуватися:

  • у березні 2022 року вона запам'яталася 75% респондентів,
  • у квітні - 63%,
  • у травні - 42%,
  • у липні - 32%,
  • у серпні - 34%,
  • у вересні - 35%,
  • у жовтні - 36%,
  • у листопаді - 47%,
  • у грудні - 30%,
  • у січні 2023 року - 31%,
  • у лютому - 25%,
  • у березні - 19%.

Крім війни, росіянам у квітні також запам’яталися свята (8%), падіння бомби на Бєлгород, різні природні явища та вбивство пропагандиста Владлена Татарського (по 3%).

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Опитування було проведено Опитування "Левада-центру" проведено 20-26 квітня 2023 року. 1623 особи опитали у них вдома методом особистого інтерв’ю. Похибка не перевищує 3,4%.

Війною з Україною цікавляться лише 17% росіян. Раніше було 75%, - опитування Левада-центру 01

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 2a613f18
    Шоб вернувся інтерес і вони задумались якого хера вони тут роблять в Украіні ім треба дати гарноі п.... ди .
  • Сергей Агапов cfe57e3a
    Та вони просто знову - "внє палітікі"...
  • Андрій Богатир
    а ну, де відосик зеленого гундосика на "радном русскам язикє пра то, чта ета всьо злой путен, а русскій народ, он такой жє, как ми і вайни нє хатіт, ні-ні"?
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